Теннис. Дуэт Лидия Морозова – Катажина Питер проиграли в матче категории 250 в Клуж-Напока

Белорусско-польская пара Лидия Морозова – Катажина Питер неудачно стартовали на теннисном турнире категории 250 в румынском Клуж-Напока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусско-польская пара Лидия Морозова – Катажина Питер неудачно стартовали на теннисном турнире категории 250 в румынском Клуж-Напока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом круге Морозова и Питер встречались с американским тандемом Макнелли-Мухаммад. Наш дуэт проиграл со счетом 4:6, 3:6. Это 5-е поражение подряд для белорусско-польской пары.