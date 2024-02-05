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Теннис. Дуэт Лидия Морозова – Катажина Питер проиграли в матче категории 250 в Клуж-Напока

05 февраля 2024 18:15
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Белорусско-польская пара Лидия Морозова – Катажина Питер неудачно стартовали на теннисном турнире категории 250 в румынском Клуж-Напока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Дуэт Лидия Морозова – Катажина Питер проиграли в матче категории 250 в Клуж-Напока-1

В первом круге Морозова и Питер встречались с американским тандемом Макнелли-Мухаммад. Наш дуэт проиграл со счетом 4:6, 3:6. Это 5-е поражение подряд для белорусско-польской пары.

# Теннис # Лидия Морозова

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