Егор Сидоров забросил победную шайбу в матче Западной хоккейной лиги. А его клуб «Саскатун» обыграл на своем льду «Медисин-Хат» – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский форвард на 37-й минуте сделал счет 2:0. Всего в активе нашего нападающего пять бросков в створ. Сидоров закончил поединок с показателем полезности «+2». В текущем сезоне Егор провел 59 матчей и заработал 79 бомбардирских баллов, а его показатель полезности составляет «+9».