Команда Президента по хоккею победой завершает сезон Республиканской хоккейной лиги
О главном спортивном событии субботы. Матчем с командой Витебской области ледовая сборная номер один завершает регулярный сезон Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Главный фаворит обеспечил себе первое место на групповом этапе досрочно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но не в правилах команды главы государства действовать вполсилы. Тем более что история знает немало случаев, когда аутсайдер побеждал признанного лидера. Борьба наблюдалась серьезная. На третьей минуте северяне получили численное преимущество. Но воспользоваться им не смогли. Хозяева оборонялись очень грамотно. И вскоре им улыбнулась удача. На шестой минуте команду Президента вывел вперед Андрей Костицын. Результативную передачу сделал Николай Лукашенко. Вскоре фаворит упрочил лидерство.
Ближе к середине первого отрезка минчане в третий раз огорчили гостей. Сработала связка сына и отца Антоненко. А в самом конце точный бросок исполнил Николай Лукашенко. Теперь у него в пяти матчах 10 очков. Команды ушли на перерыв при счете 4:0 в пользу сборной Президента.
Алексей Титовец, игрок команды Президента Беларуси:
Мы готовимся к плей-офф, поэтому этот матч по сути и есть репетиция перед началом плей-офф. Нас там ждут ответственные матчи, поэтому несмотря на статус соперника, мы всегда готовимся играть на сто процентов.
Руслан Солодкин, игрок команды Витебской области:
С каждым годом тяжелее и тяжелее играть, но тем она становится интереснее и ближе к профессиональному уровню, поэтому одни плюсы, только хорошо.
На данный момент у сборной Президента Беларуси пять поединков и пять побед. Лидер первого этапа получает в соперники по полуфиналу команду, которая заняла четвертое место. Это будут представители Гродненской области. Матчи без права на ошибку стартуют в конце марта.