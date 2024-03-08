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Определились победители соревнований по современному пятиборью «Кубок Леднёва» среди мужчин

08 марта 2024 18:46
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Определились первые победители международных соревнований по современному пятиборью «Кубок Леднева». Сегодня, 8 марта, прошли финалы среди мужчин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Определились победители соревнований по современному пятиборью «Кубок Леднёва» среди мужчин-1

На первый этап турнира, который проходит в Минске, было заявлено 20 россиян и 17 белорусов. Несмотря на упорную борьбу, нашим спортсменам не удалось завоевать призовые места. Четвертым стал представитель РЦОП Минск Артем Евстигнеев. На пьедестале расположились россияне. Победителем турнира стал Егор Громадский из Московской области.

Определились победители соревнований по современному пятиборью «Кубок Леднёва» среди мужчин-4

Егор Громадский, победитель турнира (Россия):
Я изначально три недели назад заболел сильно. У меня температура была, кашель. Я сюда ехал, особо ни на что не рассчитывал. Может, это и помогло, потому что я обычно перегораю перед стартом, нервничаю сильно, а тут я выходил как бы с пустой головой, нафехтовал много очков. Одну ошибку допустил, проплыл, по-моему, выиграл плавание сегодня. И тут прибегал первым, осталось только дотерпеть, и хорошая стрельба помогла мне это сделать.

Определились победители соревнований по современному пятиборью «Кубок Леднёва» среди мужчин-7

Напомним, на минском этапе не было лидеров нашей сборной, которые в эти дни соревнуются на международном турнире в Каире. «Кубок Леднева» проходит уже третий год и стал полноценной альтернативой международным стартам. В отсутствие лидеров, шанс проявить себя появился и у молодых спортсменов.

Определились победители соревнований по современному пятиборью «Кубок Леднёва» среди мужчин-10

Михаил Прокопенко, председатель Федерации современного пятиборья:
Знаете, жизнь показала, что это очень важные соревнования, когда мы не зависим от международного спортивного сообщества. Оно крайне политизировано, и сегодня мы должны рассчитывать только на свои силы. Вне зависимости от того, допускают белорусских или российских спортсменов на международную арену, мы будем продолжать проводить такие замечательные соревнования и в Республике Беларусь, и в Российской Федерации, а, может быть, даже и расширим свою географию и на другие страны, которые подключатся к нам, к участию и организации проведения таких мероприятий.

Завершится первый этап турнира завтра, 9 марта, финалами у женщин.

# Спортивные соревнования # Михаил Прокопенко

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