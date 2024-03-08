Определились победители соревнований по современному пятиборью «Кубок Леднёва» среди мужчин

Определились первые победители международных соревнований по современному пятиборью «Кубок Леднева». Сегодня, 8 марта, прошли финалы среди мужчин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На первый этап турнира, который проходит в Минске, было заявлено 20 россиян и 17 белорусов. Несмотря на упорную борьбу, нашим спортсменам не удалось завоевать призовые места. Четвертым стал представитель РЦОП Минск Артем Евстигнеев. На пьедестале расположились россияне. Победителем турнира стал Егор Громадский из Московской области.

Егор Громадский, победитель турнира (Россия):

Я изначально три недели назад заболел сильно. У меня температура была, кашель. Я сюда ехал, особо ни на что не рассчитывал. Может, это и помогло, потому что я обычно перегораю перед стартом, нервничаю сильно, а тут я выходил как бы с пустой головой, нафехтовал много очков. Одну ошибку допустил, проплыл, по-моему, выиграл плавание сегодня. И тут прибегал первым, осталось только дотерпеть, и хорошая стрельба помогла мне это сделать.

Напомним, на минском этапе не было лидеров нашей сборной, которые в эти дни соревнуются на международном турнире в Каире. «Кубок Леднева» проходит уже третий год и стал полноценной альтернативой международным стартам. В отсутствие лидеров, шанс проявить себя появился и у молодых спортсменов.