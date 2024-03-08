Гандболисты Минска одолели дружину из Гродненской области на Олимпийских днях молодёжи

Команда Минска подтверждает лидерство. Сегодня, 8 марта, на Олимпийских днях молодежи для гандболистов в возрастной категории 16-17 лет состоялся матч фаворитов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В центральной игре дня столичная дружина одолела команду Гродненской области. Минчане вели в счете с первых минут и не оставили шансов ближайшим оппонентам – в итоге уверенная победа 53:27. До этого матча у команд на счету было по четыре виктории. Сегодня гандболисты Минска захватили лидерство в таблице.

Хани Эльметнави, правый полусредний команды Минска:

Мы – одна из лидирующих команд, и всегда у нас ответственность есть какая-то перед играми. Мы не должны проиграть, показать хорошую игру и занять первое место. Всегда сложно. Хорошие команды – Брест, и с Гродно интересно, и с Могилевом. Со всеми получаем опыт, но больше, конечно, опыт получаем с лидерами.

Напомним, Олимпийские дни молодежи для юношей 16-17 лет проводятся в два этапа. Турнир является важным стартом. Здесь сильные игроки могут проявить свой потенциал и в будущем пополнить ряды сборных команд.