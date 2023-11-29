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Егор Сидоров сделал 3 результативных броска в матче Западной хоккейной лиги

29 ноября 2023 11:41
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Егор Сидоров продолжает набирать бомбардирские баллы в Западной хоккейной лиге. Этой ночью белорус оформил хет-трик и принес победу «Саскатуну» над «Трай-Сити Сторм» – 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Сидоров сделал 3 результативных броска в матче Западной хоккейной лиги-1

Примечательно, что форвард совершил только пять бросков. Три из которых оказались результативными. Наш спортсмен заслуженно был признан первой звездой противостояния. Более того, заброшенные шайбы позволили возглавить снайперскую гонку лиги. В 24-х матчах у Сидорова 24 гола и 9 ассистов.

# Хоккей # Егор Сидоров # Фотофакт

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