Белорусы и китайцы сыграли товарищеский матч в футбол, на поединке побывал и Владимир Кухарев

Друзья и соперники одновременно. В Минске прошел белорусско-китайский товарищеский матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нашу страну представлял клуб «Дипломат». В составе азиатской дружины были любители игры № 1 из разных компаний, которые ведут бизнес с нашей страной.

Широкие улыбки, полное взаимопонимание, несмотря на языковой барьер и предстартовый мандраж. А еще последние обсуждения технических нюансов матча. Церемония открытия получилась душевной и дружеской. Не обошлось, конечно, без традиционных сувениров. По всему видно: на поле сошлись не просто соперники, а люди, объединенные общим делом.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Сегодня мы видим, что у всех очень хорошее настроение, все хорошо подготовились. И мы надеемся, что не будем останавливаться на достигнутом, а будем продолжать такие товарищеские встречи между нашими даже не спортсменами, а любителями.

Чжао Цинцю, генеральный секретарь Ассоциации китайских компаний:

Вы уже заметили, какие улыбки у всех на лице. Это укрепляет нашу дружбу. Еще очень важный момент, что еще укрепляет реализацию проекта технико-экономической помощи Китая. Я считаю, что это матч без границ. Однако как только прозвучал стартовый свисток, игроки стали настоящими соперниками. Борьба на каждом метре поля, острые передачи и строгая игра в защите. Никто не хотел уступать. Китайские партнеры продолжают оказывать помощь при строительстве Национального футбольного стадиона. А теперь решили сами приобщиться к этой великой игре. Наша сторона откликнулась на предложение с радушием.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Такое сплочение на футбольном поле это тоже один шаг к дружбе, потому что мы знаем, что спорт объединяет. И объединяет разные профессии, не только в строительной сфере, но здесь собрались и функционеры, которые и в хоккей играют и руководят, и в футбол, и просто чиновники. Поэтому очень здорово, что мы все здесь соберемся на футбольном поле из разных профессий и в спортивной атмосфере проведем время.