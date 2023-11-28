Волейбол. В Минске прошла жеребьёвка мужского и женского Кубков Беларуси

Определены пары полуфиналистов мужского и женского Кубков Беларуси по волейболу. Жеребьевка этой стадии прошла в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В мужском розыгрыше уже на стадии 1/2 состоится битва титанов – «Шахтера» и «Строителя». Вторую пару составили «Борисов» и «Энергия». Финал четырех пройдет 23 и 24 декабря в Солигорске. В женском Кубке «Минчанка» встретится с «Коммунальником», а «Минчанка-2» – с «Прибужьем». Девушки сыграют 22 и 23 декабря во Дворце спорта «Уручье».