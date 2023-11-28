«Минчанка» проиграла «Уралочке» в матче российской Суперлиги по волейболу

Волейбольная «Минчанка» потерпела второе поражение кряду в российской Суперлиге. Наши девушки на домашней площадке не справились с «Уралочкой» из Свердловской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоговый счет – 3:1 в пользу оппоненток. Подопечные Ольги Пальчевской были сильнее лишь во втором сете – 26:24. Все остальные партии оставили за собой гости столицы с аналогичным счетом – 25:21.