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«Минчанка» проиграла «Уралочке» в матче российской Суперлиги по волейболу

28 ноября 2023 18:56
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Волейбольная «Минчанка» потерпела второе поражение кряду в российской Суперлиге. Наши девушки на домашней площадке не справились с «Уралочкой» из Свердловской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка» проиграла «Уралочке» в матче российской Суперлиги по волейболу-1

Итоговый счет – 3:1 в пользу оппоненток. Подопечные Ольги Пальчевской были сильнее лишь во втором сете – 26:24. Все остальные партии оставили за собой гости столицы с аналогичным счетом – 25:21.

Следующий матч «Минчанка» поведет на выезде 4 декабря против лидера турнира московского «Динамо».

# Волейбол # Фотофакт

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