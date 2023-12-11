Белорусы проявили себя на Матче Звёзд КХЛ

Соревнования проходили в формате мини-турнира 3 на 3, в которых играли 4 дивизиона. Первое место заняла команда Харламова, конкуренцию ей в финале составил дивизион Тарасова с нашими Алексеем Колосовым и Виталием Пинчуком в составе. Результативную игру также показали белорусские хоккеисты, играющие за дивизион Боброва, Владимир Алистров, он оформил дубль и Евгений Лисовец. Их команда на 3-м месте. Также в рамках Матча Звезд прошли конкурсы на силу, скорость, эффектный буллит и защиту. Белорусский голкипер Алексей Колосов занял второе место в конкурсе «Надежная защита», отразив шесть бросков. Владимир Алистров победил в матче «Круг на скорость».