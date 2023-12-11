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«Мешков Брест» обыграл команду «Гомеля» в заключительном матче 7-го тура SEHA-лиги

11 декабря 2023 15:37
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«Мешков Брест» на домашней арене уверенно обыграл команду «Гомеля» в заключительном матче 7-го тура SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мешков Брест» обыграл команду «Гомеля» в заключительном матче 7-го тура SEHA-лиги-1

К перерыву хозяева вели всего один мяч, но после антракта, усилили давление. Финальный счет – 33:24. Брестчане одержали четвертую победу в шести проведенных встречах и занимают первую строчку турнирной таблицы. У гомельчан это пятое поражение и последнее место. 8-й тур группового этапа стартует 23 декабря.

# Гандбол # Фотофакт

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