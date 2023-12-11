«Мешков Брест» обыграл команду «Гомеля» в заключительном матче 7-го тура SEHA-лиги

К перерыву хозяева вели всего один мяч, но после антракта, усилили давление. Финальный счет – 33:24. Брестчане одержали четвертую победу в шести проведенных встречах и занимают первую строчку турнирной таблицы. У гомельчан это пятое поражение и последнее место. 8-й тур группового этапа стартует 23 декабря.