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Волейбольный клуб «Минчанка» потерпел четвёртое поражение подряд в российской Суперлиге

11 декабря 2023 15:37
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Волейбольный клуб «Минчанка» терпит четвертое подряд поражение в Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбольный клуб «Минчанка» потерпел четвёртое поражение подряд в российской Суперлиге-1

На этот раз от калининградского «Локомотива». Соперник – один из лидеров российского волейбола – находится в верхней части турнирной таблицы. Несмотря на это наша команда попыталась навязать равную борьбу. Уступив в первой партии с разницей в 10 очков, «Минчанка» выиграла второй сет – 25:22. Развить успех не получилось. В дальнейшем «Локомотив» играл лучше и довел матч до победы – 3:1. После этого поражения «Минчанка» в турнирной таблице занимает предпоследнее 13-е место.

# Волейбол # Фотофакт

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