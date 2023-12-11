Волейбольный клуб «Минчанка» потерпел четвёртое поражение подряд в российской Суперлиге

На этот раз от калининградского «Локомотива». Соперник – один из лидеров российского волейбола – находится в верхней части турнирной таблицы. Несмотря на это наша команда попыталась навязать равную борьбу. Уступив в первой партии с разницей в 10 очков, «Минчанка» выиграла второй сет – 25:22. Развить успех не получилось. В дальнейшем «Локомотив» играл лучше и довел матч до победы – 3:1. После этого поражения «Минчанка» в турнирной таблице занимает предпоследнее 13-е место.