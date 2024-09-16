«Авиатор» едва не обыграл «Металлург» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Новичок экстралиги дважды лидировал в противостоянии с золотым медалистом. Но в итоге последнее слово осталось за более искушенной дружиной. Представители Барановичей вели – 1:0 и 2:1. Но каждый раз подопечные Дмитрия Кравченко находили контраргументы. Более того, на старте третьего периода впервые вперед вырвались «волки». Хозяева льда сумели нивелировать отставание. А на результативный бросок в исполнении Сергея Костицына уже ответ не был найден. «Металлург» сильнее – 4:3. К слову, судьба остальных дуэлей решалась за пределами основного времени.

Экстралига продолжится сегодня, 16 сентября.