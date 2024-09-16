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«Авиатор» едва не обыграл «Металлург» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

16 сентября 2024 11:01
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«Авиатор» едва не обыграл «Металлург» в матче чемпионата Беларуси по хоккею, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Авиатор» едва не обыграл «Металлург» в матче чемпионата Беларуси по хоккею-1

Новичок экстралиги дважды лидировал в противостоянии с золотым медалистом. Но в итоге последнее слово осталось за более искушенной дружиной. Представители Барановичей вели – 1:0 и 2:1. Но каждый раз подопечные Дмитрия Кравченко находили контраргументы. Более того, на старте третьего периода впервые вперед вырвались «волки». Хозяева льда сумели нивелировать отставание. А на результативный бросок в исполнении Сергея Костицына уже ответ не был найден. «Металлург» сильнее – 4:3. К слову, судьба остальных дуэлей решалась за пределами основного времени. 

Экстралига продолжится сегодня, 16 сентября.

# Хоккей Беларуси

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