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Арина Соболенко остаётся на второй позиции – WTA представила обновлённые теннисные рейтинги

16 сентября 2024 15:24
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Арина Соболенко остаётся на второй позиции – WTA представила обновлённые теннисные рейтинги

Арина Соболенко остаётся на второй позиции – WTA представила обновлённые теннисные рейтинги-1

По традиции понедельника представлены обновленные теннисные рейтинги. Арина Соболенко остается на второй позиции, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Отставание не изменилось – оно насчитывает более 2100 очков. На вершине, конечно же, полька Ига Свентек.

Виктория Азаренко балансирует на грани вылета из второй десятки. Текущее место – 19-е. Александра Саснович значительно просела. Спортсменка теперь 117-я. Алена Фалей 203-я, Ирина Шиманович 277-я, Эвелина Ласкевич – 357-я.

Что касается мужчин, то лучший из представителей нашей страны располагается на 269-й позиции, однако у него заметный регресс. Он потерял 12 строчек. На вершине топа – итальянец Янник Синнер.

# Виктория Азаренко # Александра Саснович # Теннис # Арина Соболенко

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