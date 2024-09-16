Арина Соболенко остаётся на второй позиции – WTA представила обновлённые теннисные рейтинги

По традиции понедельника представлены обновленные теннисные рейтинги. Арина Соболенко остается на второй позиции, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Отставание не изменилось – оно насчитывает более 2100 очков. На вершине, конечно же, полька Ига Свентек.

Виктория Азаренко балансирует на грани вылета из второй десятки. Текущее место – 19-е. Александра Саснович значительно просела. Спортсменка теперь 117-я. Алена Фалей 203-я, Ирина Шиманович 277-я, Эвелина Ласкевич – 357-я.

Что касается мужчин, то лучший из представителей нашей страны располагается на 269-й позиции, однако у него заметный регресс. Он потерял 12 строчек. На вершине топа – итальянец Янник Синнер.