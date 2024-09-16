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Белорус Никита Тур завоевал серебро на 8-м этапе веломногодневки «Дружба народов Северного Кавказа»

16 сентября 2024 10:59
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Белорус Никита Тур завоевал серебро на 8-м этапе веломногодневки «Дружба народов Северного Кавказа», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Никита Тур завоевал серебро на 8-м этапе веломногодневки «Дружба народов Северного Кавказа»-1

Дистанция представляла собой кольцевую гонку протяженностью 66 километров. Все решилось в финишном спурте. Наш земляк пересек линию вторым. Данный пьедестал стал уже 4-м для отечественных шоссейников. Ранее Тур стал вице-чемпионом на старте соревнований, а Евгений Королек не знал равных на втором отрезке и был бронзовым призером на четвертом. Завершится тур Кавказа 20 сентября.

# Велоспорт

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