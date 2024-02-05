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Егор Сидоров обновил личный снайперский рекорд в ЗХЛ

05 февраля 2024 10:43
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Егор Сидоров продолжает оставаться одной из главных звезд Западной хоккейной лиги. Этой ночью форвард «Саскатуна» оформил голевой дубль. Его старания помогли победить «Брэндон» – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Сидоров обновил личный снайперский рекорд в ЗХЛ-1

Белорус сделал результат, забросив первую и вторую шайбы. Таким образом, наш соотечественник обновил личный снайперский рекорд в лиге. В прошлом сезоне у него было 40 голов. Нынче – уже 41. А всего в 48 матчах Сидоров умудрился совершить 68 результативных действий.

# Хоккей # Егор Сидоров

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