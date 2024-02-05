В SEHA-лиге стартовал последний тур группового этапа

Белорусы попытались дать бой фавориту, но вышло не очень убедительно. В первом тайме россияне оформили разницу в +5, а затем выпустили на площадку молодежь. Она преимущество немного растеряла, но выстояла. В итоге поражение наших парней – 30:33. По итогам регулярного сезона у «Машеки» предпоследняя позиция в квинтете.