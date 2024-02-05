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В SEHA-лиге стартовал последний тур группового этапа

05 февраля 2024 10:38
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Матчем между «Чеховскими медведями» и «Машекой» стартовал последний тур группового этапа мужской гандбольной SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В SEHA-лиге стартовал последний тур группового этапа-1

Белорусы попытались дать бой фавориту, но вышло не очень убедительно. В первом тайме россияне оформили разницу в +5, а затем выпустили на площадку молодежь. Она преимущество немного растеряла, но выстояла. В итоге поражение наших парней – 30:33. По итогам регулярного сезона у «Машеки» предпоследняя позиция в квинтете.

# Гандбол

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