Теннис. Егор Герасимов потерпел четвёртое поражение подряд

Он пытался пробиться в основной раунд состязания категории 75 в Ноттингеме. Однако сильнее белоруса был представитель Чехии Петр Ноуза – 6-4, 3-6, 4-6. Оступился на старте и Николай Голяк. Земляк пробовал силы в Австралии. Но дальше по турнирной сетке шагнул спортсмен из Японии Юсуке Такахаси – 1:6, 7:6, 3:6.