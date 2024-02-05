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Теннис. Егор Герасимов потерпел четвёртое поражение подряд

05 февраля 2024 10:41
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Белорусские теннисисты неудачно провели матчи челленджеров. Егор Герасимов потерпел четвертое кряду поражение в нынешнем сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Егор Герасимов потерпел четвёртое поражение подряд-1

Он пытался пробиться в основной раунд состязания категории 75 в Ноттингеме. Однако сильнее белоруса был представитель Чехии Петр Ноуза – 6-4, 3-6, 4-6. Оступился на старте и Николай Голяк. Земляк пробовал силы в Австралии. Но дальше по турнирной сетке шагнул спортсмен из Японии Юсуке Такахаси – 1:6, 7:6, 3:6.

# Теннис # Егор Герасимов # Николай Голяк

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