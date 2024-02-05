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Белорусская синхронистка Василина Хондошко вышла в финал произвольной программы ЧМ

05 февраля 2024 10:42
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Белорусская синхронистка Василина Хондошко вышла в финал произвольной программы на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская синхронистка Василина Хондошко вышла в финал произвольной программы ЧМ-1

В квалификации свое мастерство демонстрировали 31 спортсменка. Пропуск дальше получали 12. Наша водная грация смогла набрать пятую сумму баллов. В технической программе Хондошко заняла четвертое место.

# Синхронное плавание

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