Белорусская синхронистка Василина Хондошко вышла в финал произвольной программы ЧМ

Белорусская синхронистка Василина Хондошко вышла в финал произвольной программы на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусская синхронистка Василина Хондошко вышла в финал произвольной программы на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В квалификации свое мастерство демонстрировали 31 спортсменка. Пропуск дальше получали 12. Наша водная грация смогла набрать пятую сумму баллов. В технической программе Хондошко заняла четвертое место.