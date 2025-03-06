Впервые за 5 лет – «Локомотив» стал последним четвертьфиналистом Кубка Президента

«Локомотив» стал последним четвертьфиналистом Кубка Президента, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Интрига в третьем и решающем поединке с «Химиком» в раунде плей-ин жила до середины заключительного периода. На табло сохранялось равенство – 1:1. Однако затем хозяева льда предприняли мощный финишный спурт – 3:0. Итоговый результат 4:1. Таким образом, «железнодорожники» добрались до плей-офф Кубка Президента впервые с сезона 2019/2020. В четвертьфинале «Локомотиву» играть с победителем регулярки – «Юностью».