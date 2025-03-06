«Снежная королева» – белорусские легкоатлеты завоевали четыре награды в первый день финального этапа

Четыре медали завоевали белорусские легкоатлеты в первый день финального этапа серии соревнований «Снежная королева». Турнир проходит в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В толкании ядра у мужчин равных не было Олегу Томашевичу. О своих амбициях на победу он заявил в первой же попытке, а затем показатели улучшил. Превзойти результат нашего спортсмена – 20 метров 93 сантиметра – никто так и не смог. Как итог – золото.

Еще один наш атлет Евгений Бриги стал четвертым. В прыжках в длину серебро завоевал Денис Галух. А в беге на 60 метров у женщин тройку сильнейших замкнула Янина Луценко, в аналогичной дисциплине у мужчин Максим Граборенко также отправил в копилку белорусской сборной бронзовую награду. В беге на полторы тысячи метров Вячеслав Скудный финишировал пятым.