Белорусские борцы готовятся к молодёжному чемпионату Европы

В новом олимпийском цикле у борцов по плану череда континентальных и мировых форумов. Албания примет чемпионат Европы до 23 лет. Белорусы пакуют чемоданы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В новом олимпийском цикле у борцов по плану череда континентальных и мировых форумов. Албания примет чемпионат Европы до 23 лет. Белорусы пакуют чемоданы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подготовка проходит в родных «Стайках». На ковре классики, национальная команда тренируется совместно с молодежкой, здесь же юниоры. Такая подготовка – залог победного результата. Выезд команды U-23 намечен на 10 марта, 12 – старт.
В составе белорусов пять борцов, тренерский штаб решил поставить на качество. Тем более, что все они имеют и международный опыт, и регалии призера мировых и континентальных первенств. В нашей команде в большей степени проявляют себя борцы в средних и тяжелых весах.
Игорь Петренко, главный тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:
Это практически уже не юниоры, но еще не взрослые. Тем не менее уровень высокий. Процентов 30 этих борцов уже борются за медали на взрослых чемпионатах мира и Европы. Поэтому не хотелось бы ребят раньше времени забрасывать в эту «топку». Это такой старт, где экспериментировать нецелесообразно.
Борцовский форум начнут девушки. Белоруски, чтобы полететь в Албанию, прошли ряд стартов. Турнир Медведя был последним, после чего сформировался выездной состав. Из 10 весов нашу команду девчата представят в 9.
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