Белорусские борцы готовятся к молодёжному чемпионату Европы

В новом олимпийском цикле у борцов по плану череда континентальных и мировых форумов. Албания примет чемпионат Европы до 23 лет. Белорусы пакуют чемоданы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подготовка проходит в родных «Стайках». На ковре классики, национальная команда тренируется совместно с молодежкой, здесь же юниоры. Такая подготовка – залог победного результата. Выезд команды U-23 намечен на 10 марта, 12 – старт.

В составе белорусов пять борцов, тренерский штаб решил поставить на качество. Тем более, что все они имеют и международный опыт, и регалии призера мировых и континентальных первенств. В нашей команде в большей степени проявляют себя борцы в средних и тяжелых весах.