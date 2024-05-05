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В Минске проходит турнир развития по футболу среди девушек до 16 лет. Пообщались со сборной Беларуси

05 мая 2024 17:55
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Турнир развития среди девушек не старше 16 лет стартовал в Минске. Белоруски на этой неделе провели два фееричных поединка, сперва они разгромили сверстниц из Азербайджана – 3:0, а после потерпели поражение поражения от турчанок, но приобрели опыт. 7 мая в соперниках подопечных Марины Лис девочки из Казахстана, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Поединки проводятся на полях ассоциации Белорусской федерация футбола и для удобства и комфорта наша команда расположилась в прямом смысле слова со всеми своими вещами в футбольной академии, заняв лучшие апартаменты.

В Минске проходит турнир развития по футболу среди девушек до 16 лет. Пообщались со сборной Беларуси-1

Женский футбол сегодня становится очень популярным в мире. Первый чемпионат Европы провели в 1984 году, и победили Шведки, а спустя семь лет состоялся и планетарный форум, а в 1996-м женщины покорили Олимпиаду.

В Минске проходит турнир развития по футболу среди девушек до 16 лет. Пообщались со сборной Беларуси-4

Мотивации современным футболисткам хоть отбавляй. Сборная Беларуси в рейтинге FIFA – 57-я. В отечественном календаре значатся турниры в высшей, первой и второй лигах, где участвуют от 16 до 22 клубов. Действующий чемпион Суперкубка – клуб «Минск», а чемпион страны – «Динамо-БГУФК».

В Минске проходит турнир развития по футболу среди девушек до 16 лет. Пообщались со сборной Беларуси-7

О мировой премии «Лучшая футболистка» мечтает каждая девочка.

В Минске проходит турнир развития по футболу среди девушек до 16 лет. Пообщались со сборной Беларуси-10

15-летних девчонок, которые только начинают делать первые шаги в большом футболе, опекает Марина Лис, в прошлом – чемпионка страны и Бундеслиги. Неоднократная. Она им и мама, и папа, и Фемида. Причем Марина уже выпустила в большой футбол сборную U-17, но прежде ее воспитанницы смогли сменить прописку на чемпионате Европы, прыгнув из лиги В в А.

В Минске проходит турнир развития по футболу среди девушек до 16 лет. Пообщались со сборной Беларуси-13

Так что сегодняшние участницы турнира – это новый коллектив U-17, и им придется начать новую летопись в континентальном форуме уже осенью.

В Минске проходит турнир развития по футболу среди девушек до 16 лет. Пообщались со сборной Беларуси-16

Марина Лис, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу (U-16):
Просматриваем соревнования и с маленького возраста уже ведем их до национальной сборной. У меня не было такой команды, чтобы так легко было с игроками в первый же сбор. Что из них может получиться дальше, это вопрос только времени и их усердия.

Подробности в сюжете.

# Футбол # Марина Лис # Юлия Силипицкая

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