Чего не хватает белорусскому боксу и как растят чемпионов? Пообщались со спортсменкой и тренером

На неделе вернулись наши боксеры с чемпионата Европы, в их активе оказалось три награды, хотя реально медальный мешок мог быть тяжелее в разы. Одни из основных стартов белорусских мастеров кожаной перчатки в 2024 году – Игры БРИКС и Игры дружбы, но и есть шанс поехать в Париж. Однако только парням. Да, как-то неправильно, девчата вносят свой вклад – и весомый. Мы пригласили в студию «Спорттаймера» главного тренера национальной команды Магомеда Арипгаджиева и исполнительницу бронзы континентального форума Арину Данильчик, мастера спорта по плаванию. Но говорить будем о боксе. Новая звезда бокса – какой потенциал у Арины Данильчик?

Юлия Силипицкая, СТВ:

Ну, Арина, получается, 11 лет в плавании, 7 лет уже в боксе, то есть человек 18 лет в спорте. Может, ей уже пора завязывать? Магомед Арипгаджиев, главный тренер сборной Беларуси по боксу:

Нет, только началась карьера. Юлия Силипицкая:

Сколько полных лет получается? Арина Данильчик, бронзовый призер чемпионата Европы по боксу:

Буквально на днях исполнилось 25. Юлия Силипицкая:

Ух ты! Юбилей! Магомед Арипгаджиев:

Малолетка. Это вообще смело... Юлия Силипицкая:

А какой у нее потенциал? Если так брать, вот конкретно ее. Сейчас бронзовый призер чемпионата Европы. Магомед Арипгаджиев:

Потенциал у нее есть, данные у нее есть. И как она будет развиваться как спортсменка… Юлия Силипицкая:

Получается, с ней легче работать, потому что у нее уже большой спорт за плечами, правильно? Магомед Арипгаджиев:

Ну, не совсем легче. Юлия Силипицкая:

Она может стать чемпионом мира?

Магомед Арипгаджиев:

Она может. Юлия Силипицкая:

Но если захочет? Магомед Арипгаджиев:

Если хочет добиться, мы как тренера помогаем в этом. Самое основное – у самого спортсмена должна быть цель. Вот он ставит себе цель. Юлия Силипицкая:

Какая у тебя цель? Арина Данильчик:

Я думаю, как у всех спортсменов, это олимпийская медаль, олимпийское золото. Юлия Силипицкая:

Ты вот то, что сейчас говоришь, ты понимаешь, о чем ты говоришь? Олимпийское золото – это же колоссальный труд. Это так тяжело. Вот если тебя сейчас на Олимпиаду отправят, ты будешь бороться за золото? Арина Данильчик:

Естественно. Кроме золота, ничего не нужно. Магомед Арипгаджиев:

На Олимпийские игры приезжаешь, любой спортсмен борется за медаль, за золото. Сколько белорусок могли бы квалифицироваться на Олимпиаду, если бы допустили?

Юлия Силипицкая:

Если бы была возможность, чтобы девочки участвовали в квалификационном олимпийском турнире, сколько бы у нас девочек могли ввязаться в борьбу за лицензии? Магомед Арипгаджиев:

Девочек вообще у нас не допустили. У нас у ребят пустили только два человека. Юлия Силипицкая:

Ну, к ребятам ладно, а я про девочек. Магомед Арипгаджиев:

Опять же, у нас был квалификационный турнир в прошлом году, европейский, где могли взять лицензию. Юлия Силипицкая:

Нас туда не допустили. Магомед Арипгаджиев:

Понятно, что на европейском турнире легче взять лицензию, чем на мировом. И я думаю, лицензии 3-4 у нас было бы у девочек, если бы мы на европейском боксировали. Юлия Силипицкая:

Тогда, получается, они сейчас могут готовиться уже к следующим Олимпийским играм. Ей будет 29 лет. Магомед Арипгаджиев:

И что? Юлия Силипицкая:

Ты реально так хочешь эту олимпийскую медаль? Ну хорошо, чемпионка мира?

Арина Данильчик:

Чемпионка мира... Вы знаете, есть такая Олимпийская хартия, и я однажды ее прочла, и с тех пор ничего, кроме олимпийского золота. Юлия Силипицкая:

То есть вот то, что ты сейчас, покажи мне, пожалуйста, вот взяла медаль на чемпионате Европы. То есть эта медаль так – прогулялась? Арина Данильчик:

Я бы сказала, что это одна из ступенек. Итоги чемпионата Европы от главного тренера Юлия Силипицкая:

Как главный тренер доволен выступлением на чемпионате Европы?

Магомед Арипгаджиев:

Выступлением спортсменов доволен, недоволен судейством. Учитывая, что у нас 52 килограмма украли медаль, Апанасович Юлия боксировала с сербкой, бронзовой призер. Так, в общем, командным выступлением я доволен. Ну, и в финале мы не боксировали, так как есть проблемы со здоровьем, с локтем. Чего не хватает белорусского боксу? Юлия Силипицкая:

Насколько надо развивать женский бокс и что туда надо еще вложить? Ну, кроме денег. Ладно, деньги, понятно. Во все виды спорта надо вкладывать. Магомед Арипгаджиев:

Это не только женского касается. И мужского касается бокса. Его надо развивать. Юлия Силипицкая:

Ну вот что еще? Школы детские есть, да, спортивные? Магомед Арипгаджиев:

Ну, больше, наверное, наставление уже тренерам, которые тренируют. Это молодежь, юноши. Юлия Силипицкая:

То есть усилить тренерский штаб?