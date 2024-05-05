Чего не хватает белорусскому боксу и как растят чемпионов? Пообщались со спортсменкой и тренером
На неделе вернулись наши боксеры с чемпионата Европы, в их активе оказалось три награды, хотя реально медальный мешок мог быть тяжелее в разы. Одни из основных стартов белорусских мастеров кожаной перчатки в 2024 году – Игры БРИКС и Игры дружбы, но и есть шанс поехать в Париж. Однако только парням. Да, как-то неправильно, девчата вносят свой вклад – и весомый.
Мы пригласили в студию «Спорттаймера» главного тренера национальной команды Магомеда Арипгаджиева и исполнительницу бронзы континентального форума Арину Данильчик, мастера спорта по плаванию. Но говорить будем о боксе.
Новая звезда бокса – какой потенциал у Арины Данильчик?
Юлия Силипицкая, СТВ:
Ну, Арина, получается, 11 лет в плавании, 7 лет уже в боксе, то есть человек 18 лет в спорте. Может, ей уже пора завязывать?
Магомед Арипгаджиев, главный тренер сборной Беларуси по боксу:
Нет, только началась карьера.
Юлия Силипицкая:
Сколько полных лет получается?
Арина Данильчик, бронзовый призер чемпионата Европы по боксу:
Буквально на днях исполнилось 25.
Юлия Силипицкая:
Ух ты! Юбилей!
Магомед Арипгаджиев:
Малолетка. Это вообще смело...
Юлия Силипицкая:
А какой у нее потенциал? Если так брать, вот конкретно ее. Сейчас бронзовый призер чемпионата Европы.
Магомед Арипгаджиев:
Потенциал у нее есть, данные у нее есть. И как она будет развиваться как спортсменка…
Юлия Силипицкая:
Получается, с ней легче работать, потому что у нее уже большой спорт за плечами, правильно?
Магомед Арипгаджиев:
Ну, не совсем легче.
Юлия Силипицкая:
Она может стать чемпионом мира?
Магомед Арипгаджиев:
Она может.
Юлия Силипицкая:
Но если захочет?
Магомед Арипгаджиев:
Если хочет добиться, мы как тренера помогаем в этом. Самое основное – у самого спортсмена должна быть цель. Вот он ставит себе цель.
Юлия Силипицкая:
Какая у тебя цель?
Арина Данильчик:
Я думаю, как у всех спортсменов, это олимпийская медаль, олимпийское золото.
Юлия Силипицкая:
Ты вот то, что сейчас говоришь, ты понимаешь, о чем ты говоришь? Олимпийское золото – это же колоссальный труд. Это так тяжело. Вот если тебя сейчас на Олимпиаду отправят, ты будешь бороться за золото?
Арина Данильчик:
Естественно. Кроме золота, ничего не нужно.
Магомед Арипгаджиев:
На Олимпийские игры приезжаешь, любой спортсмен борется за медаль, за золото.
Сколько белорусок могли бы квалифицироваться на Олимпиаду, если бы допустили?
Юлия Силипицкая:
Если бы была возможность, чтобы девочки участвовали в квалификационном олимпийском турнире, сколько бы у нас девочек могли ввязаться в борьбу за лицензии?
Магомед Арипгаджиев:
Девочек вообще у нас не допустили. У нас у ребят пустили только два человека.
Юлия Силипицкая:
Ну, к ребятам ладно, а я про девочек.
Магомед Арипгаджиев:
Опять же, у нас был квалификационный турнир в прошлом году, европейский, где могли взять лицензию.
Юлия Силипицкая:
Нас туда не допустили.
Магомед Арипгаджиев:
Понятно, что на европейском турнире легче взять лицензию, чем на мировом. И я думаю, лицензии 3-4 у нас было бы у девочек, если бы мы на европейском боксировали.
Юлия Силипицкая:
Тогда, получается, они сейчас могут готовиться уже к следующим Олимпийским играм. Ей будет 29 лет.
Магомед Арипгаджиев:
И что?
Юлия Силипицкая:
Ты реально так хочешь эту олимпийскую медаль? Ну хорошо, чемпионка мира?
Арина Данильчик:
Чемпионка мира... Вы знаете, есть такая Олимпийская хартия, и я однажды ее прочла, и с тех пор ничего, кроме олимпийского золота.
Юлия Силипицкая:
То есть вот то, что ты сейчас, покажи мне, пожалуйста, вот взяла медаль на чемпионате Европы. То есть эта медаль так – прогулялась?
Арина Данильчик:
Я бы сказала, что это одна из ступенек.
Итоги чемпионата Европы от главного тренера
Юлия Силипицкая:
Как главный тренер доволен выступлением на чемпионате Европы?
Магомед Арипгаджиев:
Выступлением спортсменов доволен, недоволен судейством. Учитывая, что у нас 52 килограмма украли медаль, Апанасович Юлия боксировала с сербкой, бронзовой призер. Так, в общем, командным выступлением я доволен. Ну, и в финале мы не боксировали, так как есть проблемы со здоровьем, с локтем.
Чего не хватает белорусского боксу?
Юлия Силипицкая:
Насколько надо развивать женский бокс и что туда надо еще вложить? Ну, кроме денег. Ладно, деньги, понятно. Во все виды спорта надо вкладывать.
Магомед Арипгаджиев:
Это не только женского касается. И мужского касается бокса. Его надо развивать.
Юлия Силипицкая:
Ну вот что еще? Школы детские есть, да, спортивные?
Магомед Арипгаджиев:
Ну, больше, наверное, наставление уже тренерам, которые тренируют. Это молодежь, юноши.
Юлия Силипицкая:
То есть усилить тренерский штаб?
Магомед Арипгаджиев:
Усилить тренерский штаб, сделать, может, какой-то контроль. Задача личного тренера – удержать спортсменов, мотивировать его.
Главные старты для боксеров в 2024-м
Юлия Силипицкая:
Помимо Олимпийских игр в этом году, есть ли еще ряд стартов для национальной команды, которые будут являться главными?
Магомед Арипгаджиев:
Да, у нас Игры БРИКС и Дружба народов в сентябре.
Юлия Силипицкая:
И туда, и туда поедет национальная команда взрослых или же повезете еще молодых?
Магомед Арипгаджиев:
Нет, туда поедет национальная команда, основной состав. На БРИКС планируется и на Дружбу народов. Но Дружба народов, там будут только олимпийские категории. И уже будем выбирать состав.