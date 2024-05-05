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Чего не хватает белорусскому боксу и как растят чемпионов? Пообщались со спортсменкой и тренером

05 мая 2024 17:45
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На неделе вернулись наши боксеры с чемпионата Европы, в их активе оказалось три награды, хотя реально медальный мешок мог быть тяжелее в разы. Одни из основных стартов белорусских мастеров кожаной перчатки в 2024 году – Игры БРИКС и Игры дружбы, но и есть шанс поехать в Париж. Однако только парням. Да, как-то неправильно, девчата вносят свой вклад – и весомый.

Мы пригласили в студию «Спорттаймера» главного тренера национальной команды Магомеда Арипгаджиева и исполнительницу бронзы континентального форума Арину Данильчик, мастера спорта по плаванию. Но говорить будем о боксе.

Новая звезда бокса – какой потенциал у Арины Данильчик?

Чего не хватает белорусскому боксу и как растят чемпионов? Пообщались со спортсменкой и тренером-1

Юлия Силипицкая, СТВ:
Ну, Арина, получается, 11 лет в плавании, 7 лет уже в боксе, то есть человек 18 лет в спорте. Может, ей уже пора завязывать?

Магомед Арипгаджиев, главный тренер сборной Беларуси по боксу:
Нет, только началась карьера.

Юлия Силипицкая:
Сколько полных лет получается?

Арина Данильчик, бронзовый призер чемпионата Европы по боксу:
Буквально на днях исполнилось 25.

Юлия Силипицкая:
Ух ты! Юбилей!

Магомед Арипгаджиев:
Малолетка. Это вообще смело...

Юлия Силипицкая:
А какой у нее потенциал? Если так брать, вот конкретно ее. Сейчас бронзовый призер чемпионата Европы.

Магомед Арипгаджиев:
Потенциал у нее есть, данные у нее есть. И как она будет развиваться как спортсменка…

Юлия Силипицкая:
Получается, с ней легче работать, потому что у нее уже большой спорт за плечами, правильно?

Магомед Арипгаджиев:
Ну, не совсем легче.

Юлия Силипицкая:
Она может стать чемпионом мира?

Чего не хватает белорусскому боксу и как растят чемпионов? Пообщались со спортсменкой и тренером-4

Магомед Арипгаджиев:
Она может.

Юлия Силипицкая:
Но если захочет?

Магомед Арипгаджиев:
Если хочет добиться, мы как тренера помогаем в этом. Самое основное – у самого спортсмена должна быть цель. Вот он ставит себе цель.

Юлия Силипицкая:
Какая у тебя цель?

Арина Данильчик:
Я думаю, как у всех спортсменов, это олимпийская медаль, олимпийское золото.

Юлия Силипицкая:
Ты вот то, что сейчас говоришь, ты понимаешь, о чем ты говоришь? Олимпийское золото – это же колоссальный труд. Это так тяжело. Вот если тебя сейчас на Олимпиаду отправят, ты будешь бороться за золото?

Арина Данильчик:
Естественно. Кроме золота, ничего не нужно.

Магомед Арипгаджиев:
На Олимпийские игры приезжаешь, любой спортсмен борется за медаль, за золото.

Сколько белорусок могли бы квалифицироваться на Олимпиаду, если бы допустили?

Чего не хватает белорусскому боксу и как растят чемпионов? Пообщались со спортсменкой и тренером-7

Юлия Силипицкая:
Если бы была возможность, чтобы девочки участвовали в квалификационном олимпийском турнире, сколько бы у нас девочек могли ввязаться в борьбу за лицензии?

Магомед Арипгаджиев:
Девочек вообще у нас не допустили. У нас у ребят пустили только два человека.

Юлия Силипицкая:
Ну, к ребятам ладно, а я про девочек.

Магомед Арипгаджиев:
Опять же, у нас был квалификационный турнир в прошлом году, европейский, где могли взять лицензию.

Юлия Силипицкая:
Нас туда не допустили.

Магомед Арипгаджиев:
Понятно, что на европейском турнире легче взять лицензию, чем на мировом. И я думаю, лицензии 3-4 у нас было бы у девочек, если бы мы на европейском боксировали.

Юлия Силипицкая:
Тогда, получается, они сейчас могут готовиться уже к следующим Олимпийским играм. Ей будет 29 лет.

Магомед Арипгаджиев:
И что?

Юлия Силипицкая:
Ты реально так хочешь эту олимпийскую медаль? Ну хорошо, чемпионка мира?

Чего не хватает белорусскому боксу и как растят чемпионов? Пообщались со спортсменкой и тренером-10

Арина Данильчик:
Чемпионка мира... Вы знаете, есть такая Олимпийская хартия, и я однажды ее прочла, и с тех пор ничего, кроме олимпийского золота.

Юлия Силипицкая:
То есть вот то, что ты сейчас, покажи мне, пожалуйста, вот взяла медаль на чемпионате Европы. То есть эта медаль так – прогулялась?

Арина Данильчик:
Я бы сказала, что это одна из ступенек.

Итоги чемпионата Европы от главного тренера

Юлия Силипицкая:
Как главный тренер доволен выступлением на чемпионате Европы?

Чего не хватает белорусскому боксу и как растят чемпионов? Пообщались со спортсменкой и тренером-13

Магомед Арипгаджиев:
Выступлением спортсменов доволен, недоволен судейством. Учитывая, что у нас 52 килограмма украли медаль, Апанасович Юлия боксировала с сербкой, бронзовой призер. Так, в общем, командным выступлением я доволен. Ну, и в финале мы не боксировали, так как есть проблемы со здоровьем, с локтем.

Чего не хватает белорусского боксу?

Юлия Силипицкая:
Насколько надо развивать женский бокс и что туда надо еще вложить? Ну, кроме денег. Ладно, деньги, понятно. Во все виды спорта надо вкладывать.

Магомед Арипгаджиев:
Это не только женского касается. И мужского касается бокса. Его надо развивать.

Юлия Силипицкая:
Ну вот что еще? Школы детские есть, да, спортивные?

Магомед Арипгаджиев:
Ну, больше, наверное, наставление уже тренерам, которые тренируют. Это молодежь, юноши.

Юлия Силипицкая:
То есть усилить тренерский штаб?

Чего не хватает белорусскому боксу и как растят чемпионов? Пообщались со спортсменкой и тренером-16

Магомед Арипгаджиев:
Усилить тренерский штаб, сделать, может, какой-то контроль. Задача личного тренера – удержать спортсменов, мотивировать его.

Главные старты для боксеров в 2024-м

Юлия Силипицкая:
Помимо Олимпийских игр в этом году, есть ли еще ряд стартов для национальной команды, которые будут являться главными?

Магомед Арипгаджиев:
Да, у нас Игры БРИКС и Дружба народов в сентябре.

Юлия Силипицкая:
И туда, и туда поедет национальная команда взрослых или же повезете еще молодых?

Магомед Арипгаджиев:
Нет, туда поедет национальная команда, основной состав. На БРИКС планируется и на Дружбу народов. Но Дружба народов, там будут только олимпийские категории. И уже будем выбирать состав.

# Женский бокс

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