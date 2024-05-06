Дедков и Петрушко стали вторыми на этапе Кубка России по пляжному волейболу

Наши парни остановились только в финале, проиграв именитым местным спортсменам Илье Лешукову и Олегу Стояновскому – 13:21 и 14:21. Турнирный путь отечественные спортсмены начинали с квалификации. Затем уверенно выиграли группу, а после оставили за собой и четвертьфинал, и 1/2. Следующий этап Кубка России запланирован на июнь.