Егор Шарангович продолжает набирать баллы в НХЛ

Егор Шарангович продолжает набирать результативные баллы в НХЛ. В матче с «Колорадо» он забросил шайбу на 39-й минуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский нападающий провел на площадке в составе «Калгари» 19 минут, исполнил три броска в створ ворот и закончил матч с показателем полезности -1. Шайба, которую забросил Шарангович, стала 60-й за его карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

В составе «Калгари» также сыграл Илья Соловьев. Белорусский защитник не набрал баллов, он провел на льду 16 минут 18 секунд, получил 2 минуты штрафа, исполнил бросок в створ, три мимо и закончил встречу с показателем полезности -1.