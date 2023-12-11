В Минске проходит чемпионат Беларуси по шахматам в первой лиге

Они борются за лицензии в высшую лигу. Мужчины разыграют четыре путевки, а женщины – пять. В высшей лиге соревнуются по 12 сильнейших – и это элита наших шахмат. Претенденты на попадание в эту категорию прошли уже половину пути. Осталось сыграть четыре тура.

Игорь Стрелец, главный судья чемпионата Беларуси:

У мужчин лидируют четыре человека уже со 100-процентным результатом. Еще двое имеют по 3,5 очка. Не все в этом туре играют между собой. У женщин лидирует Юлия Леонова из Гомеля – у нее 100-процентный результат. Второе место у Абрамкиной Вероники из Могилева – у нее 3,5 очка. Ну и еще четыре человека имеют по 3 очка. То есть уже образуется группа претендентов на дальнейший выход.