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В Минске проходит чемпионат Беларуси по шахматам в первой лиге

11 декабря 2023 19:57
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В Минске проходит первый этап чемпионата Беларуси по шахматам в первой лиге. В стартах принимают участие 112 спортсменов из всех регионов страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске проходит чемпионат Беларуси по шахматам в первой лиге-1

Они борются за лицензии в высшую лигу. Мужчины разыграют четыре путевки, а женщины – пять. В высшей лиге соревнуются по 12 сильнейших – и это элита наших шахмат. Претенденты на попадание в эту категорию прошли уже половину пути. Осталось сыграть четыре тура.

В Минске проходит чемпионат Беларуси по шахматам в первой лиге-4

Игорь Стрелец, главный судья чемпионата Беларуси:
У мужчин лидируют четыре человека уже со 100-процентным результатом. Еще двое имеют по 3,5 очка. Не все в этом туре играют между собой. У женщин лидирует Юлия Леонова из Гомеля – у нее 100-процентный результат. Второе место у Абрамкиной Вероники из Могилева – у нее 3,5 очка. Ну и еще четыре человека имеют по 3 очка. То есть уже образуется группа претендентов на дальнейший выход.

Обладатели путевок в высшую лигу станут известны 15 декабря.

# Шахматы # Игорь Стрелец # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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