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Егор Шарангович повторил лучшее белорусское достижение в НХЛ

13 апреля 2024 14:48
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Егор Шарангович стал автором очередного исторического достижения в регулярном чемпионате НХЛ. «Калгари», за который он выступает, нанес гостевое поражение «Анахайму» – 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович повторил лучшее белорусское достижение в НХЛ-1

Отечественный нападающий отличился ассистентским баллом на 6-й минуте. Набранное очко стало для Егора 58-м в текущем розыгрыше. Тем самым игрок повторил лучшее белорусское достижение в НХЛ, установленное 13 лет назад Михаилом Грабовским. Но благодаря большему числу голов именно Шаранговичу теперь принадлежит белорусский бомбардирский рекорд за один сезон в НХЛ.

# Хоккей # Егор Шарангович

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