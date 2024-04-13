Егор Шарангович повторил лучшее белорусское достижение в НХЛ

Егор Шарангович стал автором очередного исторического достижения в регулярном чемпионате НХЛ. «Калгари», за который он выступает, нанес гостевое поражение «Анахайму» – 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отечественный нападающий отличился ассистентским баллом на 6-й минуте. Набранное очко стало для Егора 58-м в текущем розыгрыше. Тем самым игрок повторил лучшее белорусское достижение в НХЛ, установленное 13 лет назад Михаилом Грабовским. Но благодаря большему числу голов именно Шаранговичу теперь принадлежит белорусский бомбардирский рекорд за один сезон в НХЛ.