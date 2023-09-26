Егор Шарангович набрал второй бомбардирский балл

Наш защитник вначале помог отличиться партнеру, а затем забросил и сам. Общее игровое время составило почти 21 минуту. Второй бомбардирский балл во второй встрече набрал Егор Шарангович. Он стал автором победного штрафного броска. Форвард, как и днем ранее, действовал в первом звене. Но на сей раз выступал с роли ассистента капитана. Так «Калгари» стараниями наших земляков вновь добился виктории – 3:2.