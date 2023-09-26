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Егор Шарангович набрал второй бомбардирский балл

26 сентября 2023 10:42
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У Ильи Усова ассист и гол, у Егора Шаранговича победный буллит. Белорусские хоккеисты сделали результат в предсезонном матче чемпионата НХЛ «Калгари» – «Сиэтл», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович набрал второй бомбардирский балл-1

Наш защитник вначале помог отличиться партнеру, а затем забросил и сам. Общее игровое время составило почти 21 минуту. Второй бомбардирский балл во второй встрече набрал Егор Шарангович. Он стал автором победного штрафного броска. Форвард, как и днем ранее, действовал в первом звене. Но на сей раз выступал с роли ассистента капитана. Так «Калгари» стараниями наших земляков вновь добился виктории – 3:2.

# Хоккей # Егор Шарангович # Илья Усов # Фотофакт

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