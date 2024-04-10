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Егор Шарангович набрал 57-й балл в регулярном чемпионате НХЛ

10 апреля 2024 12:11
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Егор Шарангович набрал 57-й балл в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А клуб, за который он выступает, «Калгари» в овертайме оказался сильнее «Сан-Хосе» – 3:2.

Егор Шарангович набрал 57-й балл в регулярном чемпионате НХЛ-1

Отечественный нападающий отметился результативной передачей при втором взятии ворот. Всего Егор провел на площадке почти 18 минут, исполнил два броска в створ ворот и завершил матч с «-1» в графе полезности.

В этой встрече сыграл еще один белорус Илья Соловьев. Он исполнил 3 броска, заблокировал 1 выстрел, применил 3 силовых приема. Его показатель полезности также «-1».

# Хоккей # Егор Шарангович # Илья Соловьев

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