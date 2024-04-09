28 белорусских хоккеистов получили вызов в молодёжную сборную для подготовки к Кубку Будущего

Больше всего спортсменов представляют «Динамо-Шинник». Наш участник МХЛ делегировал восьмерых игроков. 5 человек защищали цвета дружины U18 в высшей лиге. Также есть три динамовца. Это Константин Волочко, Никита Жихарев и Даниил Липский. Тренерский штаб, который возглавил Андрей Михалев, призвал под знамена не только парней из отечественного чемпионата, но и легионеров. Сам турнир состоится с 25 по 28 апреля в Новосибирске. За кубок поспорят сборные до 20 лет Беларуси, России и Казахстана, а также коллектив Студенческой хоккейной лиги. Играть будут как в классику, так и в зрелищный и динамичный 3х3.