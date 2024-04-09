В мужском баскетбольном первенстве проходит серия плей-ин – соперники спорят за четвертьфинал

Алексей Юдкин, игрок команды БК «Минск»:

Поскольку у нас молодая команда, очень много молодых игроков. Установка, по большей части, развивать этих игроков, чтобы у них было игровое время, практика. По сегодняшней игре могу сказать: мы выиграли, классно. Нам нужна была эта победа. Конечно, немного расслабились во второй половине. Но ничего, мы будем работать над этим, чтобы не было такого больше. Скажу, что мы сегодня неплохо отыграли в защите, выполнили установку по защите. Я думаю, что за счет этого соперник забил всего лишь 40 очков, поэтому это хорошая защита.