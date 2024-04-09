В мужском баскетбольном первенстве проходит серия плей-ин. Соперники спорят за четвертьфинал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В мужском баскетбольном первенстве проходит серия плей-ин. Соперники спорят за четвертьфинал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Одни из претендентов на продолжение борьбы – резервный состав «Минска» и брестская «Виктория».
«Драконы» смотрелись убедительней своих конкурентов, но расслабляться было нельзя. Любая, даже самая маленькая, ошибка могла стоить дорого. Последняя четверть, к примеру, осталась за гостями. А вот общий успех сопутствовал «Минску» – 74:46. Ответная встреча состоится 12 апреля в Бресте.
Алексей Юдкин, игрок команды БК «Минск»:
Поскольку у нас молодая команда, очень много молодых игроков. Установка, по большей части, развивать этих игроков, чтобы у них было игровое время, практика. По сегодняшней игре могу сказать: мы выиграли, классно. Нам нужна была эта победа. Конечно, немного расслабились во второй половине. Но ничего, мы будем работать над этим, чтобы не было такого больше. Скажу, что мы сегодня неплохо отыграли в защите, выполнили установку по защите. Я думаю, что за счет этого соперник забил всего лишь 40 очков, поэтому это хорошая защита.
Александр Подерачев, ассистент главного тренера БК «Минск»:
Молодцы, что не сдались, хотя они проигрывали много по первой половине. И даже последнюю четверть они у нас выиграли. Поэтому молодцы, что бились до конца. Это всегда приятно!
Результаты еще двух поединков вторника, 9 апреля:
Победы на свой счет записали «Гомельские рыси» и «Минск», но уже молодежный.