Женская сборная Беларуси U19 по футболу проиграла в последнем поединке отборочного турнира ЧЕ-2024

Третье поражение и понижение в классе. Юниорская сборная Беларуси по футболу, составленная из девушек до 19 лет, оступилась и в последнем поединке отборочного турнира чемпионата Европы – 2024. На сей раз команда Владимира Шиндикова, была бита сверстницами из Словакии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч не задался сходу. Наши спортсменки пропустили гол уже на 30-й секунде игры. Впрочем, дружина после этого не развалилась, а наоборот, собралась. Восстановить паритет удалось на 15-й минуте. Более того, белоруски имели множество моментов, чтобы закрыть дуэль в свою пользу. Однако на завершающей стадии не хватало точности. Соперницы своим едва ли не единственным шансом воспользовались сполна. 2:1 – сильнее словачки.

Владимир Шиндиков, главный тренер юниорской (U-19) сборной Беларуси по футболу:

Хромает реализация, к большому сожалению. Настраивались, я чувствовал, видел этот настрой, верил, что мы сделаем все, что от нас зависит. К сожалению, не получилось. Наверное, не наш сегодня день.

Три осечки в трех дуэлях отправили наших девушек начинать следующий отборочный цикл в более слабой лиге Б.