Егор Шарангович дебютировал в НХЛ. Белорусский хоккеист сыграл в составе команды «Нью-Джерси»

Новости Беларуси. Белорус Егор Шарангович дебютировал в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня ночью наш хоккеист вышел на лед в составе команды «Нью-Джерси».

Егор – первый белорус, сыгравший в главной заокеанской лиге с 15 марта 2016-го. Именно тогда Михаил Грабовский последний раз выходил на лед.