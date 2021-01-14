Игрок «Цмокі-Мінск» о матче с «ТТТ Рига»: у нас было желание, поэтому силы нашлись – второе, третье дыхание

У подопечных Вавлева в этом туре насыщенный график – три игры за три дня. Возможно, этот факт сказался больше всего, так как уже в первой четверти белоруски отпустили оппоненток – 13:26. Дальше отставания были уже не такими большими. В этой ситуации наставник предоставил игровую практику молодежи. Как итог – 82:31, победа рижан. Лучшей у «драконш» стала Екатерина Рыбалко – 13 очков и 4 подбора.

Екатерина Карчевская, игрок БК «Цмокі-Мінск»:

Такие игры выдаются очень редко, потому что это команда уровня Евролиги. В этом сезоне у нас мало таких игр, потому что, во-первых, и пандемия, и без выезда из страны, поэтому такой шанс. Мы пытались вытянуть все, что могли, потому что это очень интересно: совсем другой уровень защиты, другой уровень нападения. Очень устали, потому что обычно в чемпионате Беларуси у нас одна игра в неделю по воскресеньям. А тут три подряд, три очень интересные, сильные игры.

Конечно, за счет куража мы хотели играть, у нас было желание, поэтому немного силы нашлись – второе, третье дыхание. Но все равно чувствуется после третьего дня усталость, особенно у первых шести человек, которые играли по 30 минут почти каждую игру. Очень много опыта получили. Я уверена, что девочки только счастливы, что у нас получилось сыграть с такими командами.