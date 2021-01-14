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Гандбол. Белорусы большую часть времени вели в счёте, но стартовали на ЧМ против россиян с ничьи

14 января 2021 21:31
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по гандболу удачно начала чемпионат мира, турнир проходит в Египте. В дебютном противостоянии подопечные Юрия Шевцова расписали ничью с представителями Федерации гандбола России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. Белорусы большую часть времени вели в счёте, но стартовали на ЧМ против россиян с ничьи-1

Отдать кому-то предпочтение было невероятно сложно. Большую часть времени в счете вели наши парни. Ненамного – на мяч, на два, но все же были впереди. Необъяснимый провал случился в середине второго тайма. Белорусы никак не могли забросить, а вот наши соперники регулярно поражали цель. И уже россияне ушли в отрыв на те же два мяча.

Все закончилось благополучно – ничья 32:32.

Гандбол. Белорусы большую часть времени вели в счёте, но стартовали на ЧМ против россиян с ничьи-4

Второй матч на планетарном форуме сборная проведет 16 января. Играть предстоит с командой Южной Кореи. А 18 января, в понедельник, оппонентом будет дружина Словении. Во второй групповой этап выйдут по три сильнейшие сборные из каждой пульки.

Белорусы в элитной компании выступают пятый раз в истории. Лучшее достижение – 9-я позиция. Действующими чемпионами мира являются датчане.

# Гандбол # Юрий Шевцов # Фотофакт

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