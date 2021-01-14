Ралли «Дакар». На предпоследнем этапе Вишневский третий, впереди два экипажа «КАМАЗ-мастер»

Новости Беларуси. Экипаж Алексея Вишневского из команды «МАЗ-СПОРТавто» показал третье время дня на предпоследнем этапе ралли-марафона «Дакар» (спецучасток был сокращен из-за погодных условий), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Общая протяженность маршрута составила 464 километра. Для того чтобы преодолеть это расстояние, белорусские гонщики затратили 4 часа 51 минуту и 31 секунду.

Впереди финишировали только два КамАЗа. Первым пересек черту Антон Шибалов. А вот в генеральной классификации на вершине другой российский спортсмен – Дмитрий Сотников. Шибалов идет вторым. Третий Мардеев.