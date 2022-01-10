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Егор Герасимов вышел в основную сетку в Аделаиде. Как выступили другие белорусы?

10 января 2022 13:07
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Белорусские теннисисты продолжают выступать на турнирах в Австралии. Так, Егор Герасимов, который в обновленном рейтинге стал 106-м, успешно преодолел квалификацию и вышел в основную сетку турнира категории ATP-250 в Аделаиде. Об этом сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Герасимов вышел в основную сетку в Аделаиде. Как выступили другие белорусы?-1

В финальном отборочном раунде его соперником был Хьюго Нис, 692-й в мировом топе, которого земляк одолел со счетом 6:2, 6:3.

А Ольга Говорцова успешно выступила в квалификации к Australian Open. В первом раунде она одолела соперницу из Италии – 7:5, 4:6, 6:3. Юлии Готовко в параллельном матче повезло меньше. Она не смогла справиться с оппоненткой из США и завершила свое участие в соревновании.

# Теннис # Егор Герасимов # Ольга Говорцова # Юлия Готовко # Хьюго Нис # Фотофакт

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