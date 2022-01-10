Игрок ВК «Минчанка-2» о матчах Молодёжной волейбольной лиги: допустили много ошибок, могли намного лучше сыграть

В последний день спортсменки из «Минчанки-2» не смогли взять реванш у соперниц из «Динамо-Ак Барс», уступив им со счетом 0:3. Зато оппоненток из саратовского «Протона» наши девушки дважды обыграли, не уступив ни одного сета.

Ирина Филистович, игрок ВК «Минчанка-2»:

У нас было всего четыре игры. У нас не получилось выиграть «Казань», мы две игры проиграли. С «Протоном» мы сыграли 3:0 два раза. Допустили сами много ошибок, которые допускать в этот момент нельзя было. Могли, конечно, намного лучше сыграть.