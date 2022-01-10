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Игрок ВК «Минчанка-2» о матчах Молодёжной волейбольной лиги: допустили много ошибок, могли намного лучше сыграть

10 января 2022 10:20
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Новости Беларуси. Завершился шестой тур Молодежной российской волейбольной лиги. Его принимала столица Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игрок ВК «Минчанка-2» о матчах Молодёжной волейбольной лиги: допустили много ошибок, могли намного лучше сыграть-1

В последний день спортсменки из «Минчанки-2» не смогли взять реванш у соперниц из «Динамо-Ак Барс», уступив им со счетом 0:3. Зато оппоненток из саратовского «Протона» наши девушки дважды обыграли, не уступив ни одного сета.

По итогам шести туров столичные спортсменки занимают третье место в турнирной таблице.

Игрок ВК «Минчанка-2» о матчах Молодёжной волейбольной лиги: допустили много ошибок, могли намного лучше сыграть-4

Ирина Филистович, игрок ВК «Минчанка-2»:
У нас было всего четыре игры. У нас не получилось выиграть «Казань», мы две игры проиграли. С «Протоном» мы сыграли 3:0 два раза. Допустили сами много ошибок, которые допускать в этот момент нельзя было. Могли, конечно, намного лучше сыграть.

# Волейбол # Ирина Филистович # Фотофакт

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