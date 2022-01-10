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Медали Игр в Пекине наделили философским смыслом. Посмотрите, как они выглядят

10 января 2022 12:50
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Медали зимних Олимпиады и Паралимпиады презентованы в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создатели по-восточному наделили их оформление философским смыслом.

Медали Игр в Пекине наделили философским смыслом. Посмотрите, как они выглядят-1

В основе – древние китайские нефритовые подвески в виде кругов. Пять колец, символизирующих олимпийское движение, расположены вокруг центра, передавая сообщение о том, что китайская культура придает особое значение гармонии между небом и землей и единству людей.

Медали Игр в Пекине наделили философским смыслом. Посмотрите, как они выглядят-4

На оборотной стороне размещена эмблема Игр. Поскольку медали увезут на родину спортсмены со всего мира, разработчики, помимо красоты, особое внимание уделили и их качеству. Изделия прошли 20 серьезных проверок.

Напомним, что зимняя Олимпиада в Пекине стартует менее чем через месяц, уже 4 февраля.

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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