Медали Игр в Пекине наделили философским смыслом. Посмотрите, как они выглядят

Медали зимних Олимпиады и Паралимпиады презентованы в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создатели по-восточному наделили их оформление философским смыслом.

В основе – древние китайские нефритовые подвески в виде кругов. Пять колец, символизирующих олимпийское движение, расположены вокруг центра, передавая сообщение о том, что китайская культура придает особое значение гармонии между небом и землей и единству людей.