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Егор Герасимов попал в основную сетку Australian Open

04 января 2022 18:35
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Новости Беларуси. Егор Герасимов в основе Открытого чемпионата Австралии по теннису. Причем попал он туда, минуя квалификацию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Егор Герасимов попал в основную сетку Australian Open-1

Белорус был первым запасным. И фортуна ему улыбнулась. Американец Сандгрен отказался лететь на зеленый континент. Вакантное место занял наш земляк. Полная основная сетка турнира еще не опубликована, но можно смело предположить, что Герасимов стал как минимум четвертым нашим соотечественником, который продемонстрирует свое мастерство в Мельбурне. С пропусками также Виктория Азаренко, Арина Соболенко и Илья Ивашко.  

# Теннис # Егор Герасимов # Теннис Сандгрен # Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Илья Ивашко # Фотофакт

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