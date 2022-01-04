Егор Герасимов попал в основную сетку Australian Open

Белорус был первым запасным. И фортуна ему улыбнулась. Американец Сандгрен отказался лететь на зеленый континент. Вакантное место занял наш земляк. Полная основная сетка турнира еще не опубликована, но можно смело предположить, что Герасимов стал как минимум четвертым нашим соотечественником, который продемонстрирует свое мастерство в Мельбурне. С пропусками также Виктория Азаренко, Арина Соболенко и Илья Ивашко.