Едва встретились с Марадоной: из ФК «Динамо-Брест» уходят Милевский, Гаврилович и Савицкий

Новости Беларуси. Из состава ФК «Динамо-Брест» уйдут три именитых игрока – Артём Милевский, Алексей Гаврилович и Павел Савицкий.

Милевский находился в составе брестского «Динамо» около года. За это время игрок продемонстрировал умелую отдачу пасов и забил несколько голов.

Гаврилович присоединился к клубу в июле 2016 года. В сезоне 2017 года игрок являлся капитаном команды, но был вынужден пропустить ряд матчей из-за травмы.