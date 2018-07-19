Едва встретились с Марадоной: из ФК «Динамо-Брест» уходят Милевский, Гаврилович и Савицкий

Новости Беларуси. Из состава ФК «Динамо-Брест» уйдут три именитых игрока – Артём Милевский, Алексей Гаврилович и Павел Савицкий.
Новости Беларуси. Из состава ФК «Динамо-Брест» уйдут три именитых игрока – Артём Милевский, Алексей Гаврилович и Павел Савицкий.
Милевский находился в составе брестского «Динамо» около года. За это время игрок продемонстрировал умелую отдачу пасов и забил несколько голов.
Гаврилович присоединился к клубу в июле 2016 года. В сезоне 2017 года игрок являлся капитаном команды, но был вынужден пропустить ряд матчей из-за травмы.
Из трёх названных игроков меньше всех времени в брестском «Динамо» провёл Павел Савицкий. Игрок присоединился к клубу в конце декабря 2017 года. Тем не менее, футболист имеет лучший результат в команде по системе «гол + пас», также Савицкий – лучший бомбардир чемпионата Беларуси, Павел забил 9 голов.
Несмотря на уход из команды сразу трёх футболистов, недостатка в игроках у ФК «Динамо-Брест» нет. Месяцем ранее в клуб вступил Сергей Кривец, а в начале июля присоединился Александр Нойок.
В этом году в брестском «Динамо» произошло много изменений, одним из которых стало назначение легендарного аргентинца Диего Марадоны председателем правления клуба.
На неделе Марадона посетил матч своих подопечных – подробнее здесь.