Прямой эфир

Едва встретились с Марадоной: из ФК «Динамо-Брест» уходят Милевский, Гаврилович и Савицкий

19 июля 2018 13:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Из состава ФК «Динамо-Брест» уйдут три именитых игрока – Артём Милевский, Алексей Гаврилович и Павел Савицкий.  

Едва встретились с Марадоной: из ФК «Динамо-Брест» уходят Милевский, Гаврилович и Савицкий-1

Милевский находился в составе брестского «Динамо» около года. За это время игрок продемонстрировал умелую отдачу пасов и забил несколько голов.  

Гаврилович присоединился к клубу в июле 2016 года. В сезоне 2017 года игрок являлся капитаном команды, но был вынужден пропустить ряд матчей из-за травмы.  

Едва встретились с Марадоной: из ФК «Динамо-Брест» уходят Милевский, Гаврилович и Савицкий-4

Из трёх названных игроков меньше всех времени в брестском «Динамо» провёл Павел Савицкий. Игрок присоединился к клубу в конце декабря 2017 года. Тем не менее, футболист имеет лучший результат в команде по системе «гол + пас», также Савицкий – лучший бомбардир чемпионата Беларуси, Павел забил 9 голов.  

Едва встретились с Марадоной: из ФК «Динамо-Брест» уходят Милевский, Гаврилович и Савицкий-7

Несмотря на уход из команды сразу трёх футболистов, недостатка в игроках у ФК «Динамо-Брест» нет. Месяцем ранее в клуб вступил Сергей Кривец, а в начале июля присоединился Александр Нойок.  

В этом году в брестском «Динамо» произошло много изменений, одним из которых стало назначение легендарного аргентинца Диего Марадоны председателем правления клуба.  

На неделе Марадона посетил матч своих подопечных – подробнее здесь.  

# Футбол Беларуси # Артём Милевский # Алексей Гаврилович # Павел Савицкий # Сергей Кривец # Александр Нойок # Диего Марадона

Другие новости рубрики

Все новости
Болельщики собрали собственную Dream Team ЧМ-2018
19 июля 2018 12:01

Болельщики собрали собственную Dream Team ЧМ-2018

Историческое видео: футболисты минского «Динамо» показали памятные моменты с матчей на родном стадионе
19 июля 2018 11:28

Историческое видео: футболисты минского «Динамо» показали памятные моменты с матчей на родном стадионе

Конный спорт. Ратомка готовится принять два международных турнира, чемпионат Беларуси и семинар. Репортаж СТВ
19 июля 2018 10:24

Конный спорт. Ратомка готовится принять два международных турнира, чемпионат Беларуси и семинар. Репортаж СТВ