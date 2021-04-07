Эдуард Малофеев: «Неутешительные реалии нашего футбола – это недостаточный уровень тренерского мастерства»

Новости Беларуси. О развитии белорусского футбола, духовном воспитании спортсменов и личной мотивации в профессии. Большое интервью СТВ заслуженного тренера СССР Эдуарда Малофеева. Евгений Поболовец, СТВ:

Легендарный, заслуженный – действительно легенда белорусского футбола, здесь можно эпитетов очень много говорить. Мы не могли вас не позвать в этот день, потому что нам важно с вами обсудить состояние и перспективы белорусского футбола. Узнать ваше видение, послушать ваши советы, ваши оценки – я думаю, это будет очень интересно. «Почему ты так сыграл, паршивец ты мой?» Эдуард Малофеев эмоционально высказался о белорусском футболе Минимум в своей работе – готовность к самопожертвованию за себя, за команду, за футбол

Эдуард Малофеев, заслуженный тренер СССР:

Я прежде всего благодарен вам, что вы меня пригласили на эту передачу. Я давно не встречался с любителями футбола. Я так соскучился, господа мои! Ну так соскучился! Поэтому я к этой передаче готовился. Я с большой верой, надеждой, любовью пришел на эту передачу и очень буду рад, искренне, как всегда, буду вам говорить, что я думаю, свои мнения о футболе. Я не понаслышке знаю, мои дорогие, о том, что для сердечной боли есть мера, а вот для веры, надежды, любви меры нет – они вечные, они бессмертны ведь. Понимаете, в чем дело? Поэтому те, кто сумел их в себе воспитать, а это воспитуемые качества и чувства, воспитуемые, они тоже пропадают иногда. Понимаете, в чем дело? Поэтому те, кто воспитал их в себе или сумеет их в будущем воспитать, те истинно счастливые люди. Я таких людей видел много, мои хорошие. Как же воспитать, пробудить настоящие, искренние надежду, веру, любовь в нашей футбольной деятельности, в нашей тренерской работе? Как заставить петь человеческое сердце и получать истинное счастье на земле от своей работы? Уважаемые мои, для этого необходим духовно-нравственный подвиг. Это не высокопарные слова. Как минимум в своей работе – готовность к самопожертвованию за себя, за команду, за футбол в целом. Тренеры, я тоже это и вам говорю, мои умницы. Тогда и приходит отдача, радость от сделанного, от совершенного, от достигнутого. Зрелище жизни достойных людей – есть всегда прекрасное зрелище

Эдуард Малофеев:

Та радость, которая согревает душу, и является наградой за добросовестный труд, мои дорогие. И еще, уважаемые господа, я всем вам посоветовал бы по мере сил и возможностей почаще наблюдать со стороны, как человек той или иной профессии, отмеченный особенной печатью в своей работе, не спадает с указанной ему высоты, переживает самого себя, свою значимость и внимание других людей. Как завистливые, слепые люди высушивают в нем родник воды живой, которую он питал, и дал путевку в жизнь многим его последователям. Кто тушит его творческий светильник, и миссионерское служение становится ненужным. Составляет поистине трагическое зрелище, мои хорошие. Это трагедия. Поэтому у меня к этим людям различных профессий есть просьба и пожелание, мои хорошие. Во-первых, чтобы не угасал в ваших сердцах дух огня и пламени. Во-вторых, скромно, настойчиво и принципиально оставаться солью знаний в своей профессии и, конечно же, быть лучом света до конца своих дней, пока живешь. И в-третьих, и это тоже очень важно, все они молоды душой – и в этом суть. И хоть порой бывает очень сложно, и годы юности назад нам не вернуть, но в этой жизни все еще возможно. Зрелище жизни достойных людей есть всегда прекрасное зрелище, оно возвышает душу каждого человека, возбуждает деятельность. Неутешительные реалии нашего футбола – это недостаточный уровень тренерского мастерства

Эдуард Малофеев:

Итак, к чему я веду преамбулу? Тенденции развития футбола – это давно известные аксиомы, а аксиомы, обратите внимание, не догмы, то есть они творчески перерабатываются, модернизируются, прогрессируют. На мой взгляд, сегодняшние неутешительные реалии нашего футбола – это недостаточный уровень тренерского мастерства. Вот здесь и скрыта подоплека в вопросе, касающегося разницы в квалификациях представителей, понимаете, тренерского корпуса. Продолжаю настаивать, что от наставника в футболе по-прежнему зависит все и вся. Мы главные лица этой игры. Поэтому мы сегодня должны дать ответ на главный вопрос, с которым я пришел и на эту передачу: что и как надо сделать, подправить в футбольном хозяйстве нашей республики любимой, чтобы стать на уровень ведущих футбольных стран мира? Мы обязаны к этому стремиться, потому что когда Господь лишил человека хождения на четвереньках, он дал ему в руки посох в виде идеала, и с тех пор человек и сознательно, и бессознательно стремится к наивысшим результатам. И вы заметьте, как в жизни все: кто стремится – и вот прекрасно чувствует, кто не стремится – остается за бортом жизни. Это нужно понимать, мои хорошие. В работе тренера наивысшее наслаждение – это способность увлечь за собой людей

Эдуард Малофеев:

Как ни крути, о чем ни говори, куда ни поверни, а наиглавнейшей задачей, задачей номер один для улучшения дел в нашем футболе был, есть и будет поиск, отбор, воспитание, обучение и совершенствование тренерских кадров. Сможем ли мы осилить эту проблему? Конечно же да. Любить свою работу – значит мочь, мои хорошие. И еще, в усиление сказанного: мы в жизни сумеем руду дорогую отличить от породы пустой. Пока мы живы, я имею в виду старшее поколение может помочь в этом отношении, все будет зависеть только от нас, мои дорогие друзья. Мы будем идти вперед, если усилим во всех звеньях нашего футбольного хозяйства, сконсолидируем, если, образно говоря, будем помогать друг другу. И еще обязательно нравственность, честность, искренность и как минимум готовность к самопожертвованию, я уже говорил в начале самом. При этом скажу, что в работе тренера наивысшее наслаждение – это способность увлечь за собой людей. Вместе с тем лучший дар, который мы можем предложить друг другу и, самое главное, болельщикам и любителям футбола, – об этом надо, самое главное, думать. Критерием истинности в моем понимании является то, сколько любителей футбола на трибунах. Вот когда полон стадион, тогда все в порядке с футболом. Понимаете, мои хорошие? Вот давайте здесь вот, в этом вопросе подработаем. Основополагающей тенденцией развития футбола было, есть и будет духовно-нравственное воспитание

Эдуард Малофеев:

Для того чтобы тренер в своей работке получал наслаждение, ему необходимы определенные знания в своей футбольной деятельности. Итак, первая, фундаментальная, основополагающая футбольная тенденция развития футбола – было, есть и будет духовно-нравственное воспитание футболистов, тренеров и команд. Этому вопросу мы уделяем совершенно мизерное время. И, конечно же, тренеров, я уже здесь это говорил. Другой магистральной тенденцией развития, не менее важной, чем предыдущая, я считаю, разумеется, учебно-тренировочный процесс во всех его профессиональных проявлениях. Если специалист не вполне владеет способами психологического воздействия на коллектив, то он еще может наверстать упущенное. Или, например, благодаря личному примеру, самоотдаче, аскетизму, или уповая на жесткость, или делая ставку на материальное вознаграждение. Когда страдает физическая и функциональная подготовка, говорить о духовном стремлении к большим победам бесперспективно Эдуард Малофеев:

Однако незнание либо поверхностное знание учебно-тренировочного процесса губительно и смертельно для любой команды, оказавшейся под началом такого нерадивого тренера. Да и морально-нравственная составляющая уж никак не будет совершенствоваться при подобном неутешительном положении дел. Все друг с другом связано, мои дорогие. Понимаете, в чем дело, все связано. Когда страдает физическая и функциональная подготовка, говорить о духовном стремлении к большим победам бесперспективно, по определению бесперспективно, мои дорогие. Другими словами, констатирую: учебно-тренировочный процесс – это насущный краеугольный камень всей нашей профессиональной деятельности. Возможно, кому-то следующие мои мысли покажутся не вполне уместной риторикой, но позвольте мне заранее не согласиться с такой оценкой, ибо я так вижу и чувствую футбол, живу им именно в подобном контексте, где материальное неотрывно связано с духовным, мои хорошие. Понимаете, в чем дело? Современные тенденции развития футбола – это не только техника, тактика со стратегией, но и нравственность

Эдуард Малофеев:

Поэтому современные тенденции развития футбола – это не только техника, тактика со стратегией, но и нравственность. Все, кто по-настоящему любит футбол, а не себя в футболе, должны понять: только за счет материальных ресурсов и искусственного конструирования ложных схем из кризиса нам не выйти, мои дорогие. Поэтому неудивительно, что все наставники, работающие в игровых видах спорта, да и не только, наверное, в игровых, в нашей любимой республике, также прежде всего говорят о создании единых и сплоченных хозяйств по своим видам спорта, заряженных идеей стремиться только к наивысшим достижениям. И это совершенно правильно. Раз низкий уровень мотивации, поэтому нет и страстного, непреодолимого желания стать лучше

Эдуард Малофеев:

Мы обязаны усилить наше футбольное хозяйство, все будет зависеть только от нас. Нам нужна искренняя взаимная помощь, мои дорогие. Спорткомитет, Федерация футбола, университет, кафедра футбола, футбольная академия, клубы, сборные команды страны – надо теснее и заинтересованнее взаимодействовать друг с другом. Предлагаю во всех подразделениях, которые я назвал, провести серьезные круглые столы – срочно! Я-то думал, что в подготовительном периоде. У меня была идея, но вот эта пандемия немножко подвела меня лично – так я здесь тоже виноват. Примерные темы: осуждение равнодушия и самодовольства – почему мы не призываем себя к добросовестному труду? Почему мы только о футболе, а не говорим о каких-то непонятных моментах иногда? Отсюда нет и настойчивости в работе – только из-за этого. Вы понимаете, в чем дело? Почему такой низкий уровень мотивации? Это я примерные темы говорю, какие нужно обсуждать. Раз низкий уровень мотивации, поэтому нет и страстного, непреодолимого желания стать лучше. Ну если стать лучше я не хочу, а я доволен тем, что есть, ну так как можно тогда быть? Как объяснить, в чем состоит сила правильного, системного учебно-тренировочного процесса, – спросите вы. Так спросите, интересно?

Евгений Поболовец:

Повторение – мать учения. О деньгах-то надо меньше говорить. Не они решают в данный момент, решает тренер всегда Эдуард Малофеев:

Да. Я, например, всегда в связи с этим вспоминаю притчу одного монаха, который так объяснил, что такое сила молитвы. Представьте, говорит он, что с неба опустили золотую цепь, ты ухватился за нее – и перебирай ее руками, звено за звеном. Полагаешь, будто притягиваешь эту золотую цепь к себе на землю. Но в действительности ты поднимаешься по ней, ибо она поднимает тебя на небо. Такова сила молитвы, мои хорошие. Так же и учебно-тренировочный процесс: если он спланирован правильно, совершенствует каждого из нас до таких высот, когда каждый матч становится для тебя и дорогих наших болельщиков большим праздником. Так давайте же, друзья мои, не тянуть золотую цепь-то на себя, а забираться по ней, подниматься и поднимать в разы профессионализм свой, мои хорошие. О деньгах-то надо меньше говорить. Понимаете, в чем дело? Не они решают в данный момент, решает тренер всегда. А это уже категория духовная. Большой футбол не мыслим без духовно-нравственных начал и собственных особенностей построения команды и ее игры. Эпиграфом своей концепции я выбрал «выиграть время – значит выиграть все»