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Они показали олимпийскую историю. В Минске открылась выставка спортивных фотокорреспондентов Беларуси

06 апреля 2021 20:22
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Новости Беларуси. В Минске проходит выставка работ белорусских спортивных фотокорреспондентов на тему «История наших побед!», посвященная 30-летнему юбилею Национального олимпийского комитета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Они показали олимпийскую историю. В Минске открылась выставка спортивных фотокорреспондентов Беларуси-1

Любой желающий может увидеть фотографии, отображающие незабываемые мгновения олимпийской истории нашей страны, где атлеты разных лет творили спортивную летопись Беларуси. На снимках – чемпионы и призеры главных игр четырехлетия, начиная от Лиллехаммера и заканчивая Пхенчханом, рекорды и победы гребцов, тяжелоатлетов, борцов и многих других спортсменов.

Они показали олимпийскую историю. В Минске открылась выставка спортивных фотокорреспондентов Беларуси-4

Алексей Абалмасов, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
Какая-то ностальгия по прошлому. Наверное, самые лучшие годы были в моей спортивной жизни. Тоже всегда помним про страну, помним про то, как за нас болели, как всегда нам помогали, не забывали, встречали, провожали. То есть все это тоже всегда помним и, думаю, никогда не забудем.

Они показали олимпийскую историю. В Минске открылась выставка спортивных фотокорреспондентов Беларуси-7

Фотовыставка проходит в минском развлекательном центре по улице Петра Мстиславца. После 7 мая локация поменяется, и выставка посетит Парк Победы, площадь Свободы и аллею славы «Минск-Арены».

# Белорусские спортсмены # Алексей Абалмасов # Фотофакт

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