Они показали олимпийскую историю. В Минске открылась выставка спортивных фотокорреспондентов Беларуси

Любой желающий может увидеть фотографии, отображающие незабываемые мгновения олимпийской истории нашей страны, где атлеты разных лет творили спортивную летопись Беларуси. На снимках – чемпионы и призеры главных игр четырехлетия, начиная от Лиллехаммера и заканчивая Пхенчханом, рекорды и победы гребцов, тяжелоатлетов, борцов и многих других спортсменов.

Алексей Абалмасов, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:

Какая-то ностальгия по прошлому. Наверное, самые лучшие годы были в моей спортивной жизни. Тоже всегда помним про страну, помним про то, как за нас болели, как всегда нам помогали, не забывали, встречали, провожали. То есть все это тоже всегда помним и, думаю, никогда не забудем.