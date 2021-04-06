Футбол. «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь» вышли в полуфинал Кубка Беларуси

На стадии 1/4 игроки «Торпедо» прошли дзержинский «Арсенал». После домашней победы 3:0 жодинцам оставалось не растерять комфортный перевес, и команде Пунтуса это удалось – матч закончился с нулями на табло. В другой паре месяц назад «Ислочь» и «Минск» сыграли вничью – 1:1, и судьба путевки в полуфинал решалась во втором поединке. Выявить сильнейшего снова не удалось – на сей раз 0:0, но в одну вторую прошли именно «волки» благодаря правилу гостевого гола.