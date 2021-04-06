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Футбол. «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь» вышли в полуфинал Кубка Беларуси

06 апреля 2021 20:09
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Новости Беларуси. В Кубке Беларуси по футболу известны первые полуфиналисты турнира. Ими стали жодинское «Торпедо» и футбольный клуб «Ислочь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь» вышли в полуфинал Кубка Беларуси-1

На стадии 1/4 игроки «Торпедо» прошли дзержинский «Арсенал». После домашней победы 3:0 жодинцам оставалось не растерять комфортный перевес, и команде Пунтуса это удалось – матч закончился с нулями на табло. В другой паре месяц назад «Ислочь» и «Минск» сыграли вничью – 1:1, и судьба путевки в полуфинал решалась во втором поединке. Выявить сильнейшего снова не удалось – на сей раз 0:0, но в одну вторую прошли именно «волки» благодаря правилу гостевого гола.

Футбол. «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь» вышли в полуфинал Кубка Беларуси-4

7 апреля в Кубке страны пройдут еще два ответных матча четвертьфинальной стадии. «Неман» примет «Шахтер», а «Витебск» сыграет с БАТЭ.

# Футбол Беларуси # Юрий Пунтус # Фотофакт

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