Хоккей. В чемпионате Беларуси «Юность» всухую обыграла «Гомель»

Чтобы выйти вперед, «Юности» понадобились всего три с половиной минуты и удаление соперника – постарался Ковыршин. Больше голов в стартовой трети не было – как оказалось, «Юность» припасла их на второй период. Сначала точный бросок нанес Когалев, а уже пару минут спустя отличился Рассейкин. Не успела игра перевалить за экватор, как в ворота «рысей» влетела четвертая шайба – ее забросил Парфеевец.

Максим Рассейкин, игрок ХК «Юность-Минск»:

Мы как бы должны были зацепиться за него, можно сказать, третий матч такой один из решающих. Тяжелая игра была, первый период, можно сказать, равный был, забили в свои моменты. В принципе, у них тоже были моменты. Если так посмотреть, если бы в свои моменты они забили, то равная была бы игра.