Абонемент на чемпионат мира по хоккею-2014 можно выиграть на X Рождественском турнире с 3 по 7 января

Новости Беларуси. У всех болельщиков появилась возможность выиграть бесплатный абонемент на чемпионат мира. Для этого необходимо посетить X Рождественский турнир любителей хоккея с 3 по 7 января.

Акцию «Счастливый болельщик» проводит Президентский спортивный клуб. В результате розыгрыша 10 абонементов найдут своих обладателей. Для того, чтобы стать победителем, придется не только положиться на счастливый случай, но и продемонстрировать навыки, присущие настоящему болельщику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.