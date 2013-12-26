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Абонемент на чемпионат мира по хоккею-2014 можно выиграть на X Рождественском турнире с 3 по 7 января

26 декабря 2013 10:39
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Новости Беларуси. У всех болельщиков появилась возможность выиграть бесплатный абонемент на чемпионат мира. Для этого необходимо посетить X Рождественский турнир любителей хоккея с 3 по 7 января.

Акцию «Счастливый болельщик» проводит Президентский спортивный клуб. В результате розыгрыша 10 абонементов найдут своих обладателей. Для того, чтобы стать победителем, придется не только положиться на счастливый случай, но и продемонстрировать навыки, присущие настоящему болельщику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Чемпионат мира по хоккею

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