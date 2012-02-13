Андрей Абраменко – Мэттью Хаттон. Бой за титул IBF Intercontinental в полусреднем весе

Бой прошел 19 августа 2011 года в городе Блэкпул (Англия).

Белорус Андрей Абраменко на профессиональном ринге провел 17 боев, в которых одержал 15 побед. Три виктории были одержаны досрочно. Является чемпионом Беларуси в полусреднем весе. Занимает 17 место в рейтинге Европейского боксерского союза.

Британский боксер Мэттью Хаттон провел 48 боев, одержал 41 победу. Интерконтинентальный чемпион IBF, трехкратный чемпион Европы, претендент на титул чемпиона мира по версии WBС. Является вторым номером рейтинга Европейского боксерского союза, восьмым номером рейтинга WBA, одиннадцатым номером рейтинга WBC, одиннадцатым номером рейтинга IBF.

Победу по очкам одержал Мэттью Хаттон и, таким образом, завоевал титул IBF International в полусреднем весе (до 66,7 кг). Все трое судей отдали победу Хаттонy: 118-109, 118-109 и 118-110.