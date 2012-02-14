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Зачем небоскребам лестницы?

14 февраля 2012 20:21
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Для бега! Однозначно ответят участники популярного соревнования на самое быстрое преодоление лестницы одного из небоскребов в Нью-Йорке. Даже пешком пройтись по 1576 ступеням не так просто, что уж говорить про бег. Однако состязание ежегодно собирает не одну сотню испытателей собственной выносливости. В этом году среди мужчин победу одержал немец, справившись с заданием за 10 минут и 10 секунд. Среди женщин самой быстрой оказалась австралийка Элис Макнамара - она одолела узкие пролеты нью-йоркского гиганта за 13 минут и 3 секунды.

Зачем небоскребам лестницы?-1

Зачем небоскребам лестницы?-3

Зачем небоскребам лестницы?-5

Зачем небоскребам лестницы?-7

Зачем небоскребам лестницы?-9

Зачем небоскребам лестницы?-11

Зачем небоскребам лестницы?-13

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