Зачем небоскребам лестницы?

Для бега! Однозначно ответят участники популярного соревнования на самое быстрое преодоление лестницы одного из небоскребов в Нью-Йорке. Даже пешком пройтись по 1576 ступеням не так просто, что уж говорить про бег. Однако состязание ежегодно собирает не одну сотню испытателей собственной выносливости. В этом году среди мужчин победу одержал немец, справившись с заданием за 10 минут и 10 секунд. Среди женщин самой быстрой оказалась австралийка Элис Макнамара - она одолела узкие пролеты нью-йоркского гиганта за 13 минут и 3 секунды.