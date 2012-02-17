Три канадских игрока ХК «Динамо-Минск» получили белорусское гражданство

Нападающие Джефф Платт и Чарльз Линглет, а также голкипер Кевин Лаланд сами изъявили такое желание и уже получили белорусские паспорта.

Обычно эта процедура занимает 7 лет, однако наше Министерство спорта и туризма выступило с ходатайством о ее сокращении.

В скором времени канадские хоккеисты смогут выступить в составе национальной сборной Беларуси. А именно с августа будущего года. Таковы правила Международной федерации хоккея. А еще они получат право сыграть за сборную Беларуси на чемпионате мира-2014 в Минске.

26-летний нападающий Джефф Платт провел за минское «Динамо» 166 матчей в чемпионате КХЛ, не пропустив за два предыдущих сезона ни одного поединка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.